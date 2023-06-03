В рамках проведения Всероссийского библиотечного конгресса в Мурманской областной научной библиотеке состоится книжная ярмарка

С 11 по 14 июня в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» жителям нашего региона можно будет встретиться с известными писателями, приобрести книги популярных российских и мурманских издательств и пообщаться с их представителями.

Как сообщает vk.com/murmanculture, 14 июня в 19.00 состоится творческий вечер Веры Богдановой «Современная женская проза в России, женский взгляд на недавнее прошлое (1990-е) и его отражение в настоящем». Вера Богданова — писатель, литературный обозреватель «Афиша Daily», переводчик, финалист премий «Национальный бестселлер» и «Лицей», автор книг книги «Павел Чжан и прочие речные твари» и «Сезон отравленных плодов», специальным гостем Всероссийского библиотечного конгресса. Её роман «Павел Чжан и прочие речные твари» стал победителем премии «Мастера ужасов-2021», финалистом литературных премий «Национальный бестселлер» и «Лицей».

В этот же день в 20.30 состоится творческая встреча «Доказательство человека» с Арсением Гончуковым, специальным гостем Всероссийского библиотечного конгресса XXVII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации. Арсений Гончуков — российский писатель, режиссёр, сценарист, шоураннер, автор романа «Доказательство человека», поэтического сборника «Отчаянное рождество», нон-фикшн руководства «Как снять кино без денег», рассказы и повести публиковались в известных литературных журналах.

Гости библиотеки смогут приобрести книги Веры и Арсения, получить автографы авторов.

Вход по записи. Бесплатные билеты на события можно заказать здесь: https://vk.cc/corROg

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265970%2Fwall-139605315_23028