Мурманская область. Арктика (16+)26.10.23 21:10
В рамках проведения Всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» психологи Северного флота провели встречу с нахимовцами Мурманского Нахимовского военно-морского училища
На встрече с нахимовцами психологи рассказали ребятам об особенностях службы военных психологов, своих должностных обязанностях, важности данной специальности и направлениях своей деятельности.
Во встрече также приняли участие курсанты факультета психологии Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России, которые на данный момент проходят практику на Северном флоте. Они рассказали нахимовцам о порядке поступления в Военный университет и процессе обучения.
По завершении мероприятия нахимовцы задали военным психологам интересующие их вопросы, сообщает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12483028@egNews
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