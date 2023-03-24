В рамках рабочего визита делегации Мурманской области в Армению состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и посла России в Республике Армения Сергея Копыркина

В рамках рабочего визита делегации Мурманской области в Армению состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Глава Мурманской области представил экономические, туристические, логистические преимущества региона и реализуемые проекты. Стороны обсудили перспективы совместной работы в различных сферах.

«В портфеле Мурманской области на сегодняшний день более 265 проектов, в которые планируют проинвестировать более 1 триллиона рублей в ближайшие 10 лет. Это проекты, которые будут развивать и регион, и Россию», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отдельно отметил, что Мурманская область играет важную роль в реализации национальных интересов России в Арктике и здесь активно реализуются инициативы, поддержанные Президентом Владимиром Путиным и федеральным правительством.

«Это разработка литиевых месторождений, реализация комплексного развития Мурманского транспортного узла и новые инструменты для создания инфраструктуры для тех, кто уже является или станет резидентом нашей территории опережающего развития «Столица Арктики». Мурманская область развивается, и мы готовы расширять географию сотрудничества», – отметил глава региона.

Напомним, 2022 год прошёл под знаком 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Армения.

Фото: https://gov-murman.ru