В рамках рабочего визита в Ковдорский округ губернатор Андрей Чибис провёл встречу с главой муниципалитета Сергеем Сомовым

Андрей Чибис подчеркнул, что округ изменился в лучшую сторону за последние 5 лет, и важно сохранить динамику.

«Деньги, которые мы инвестируем, идут в дело, и люди это видят и отмечают позитивные перемены. Нужно в таком же темпе продолжать, двигаться вперед. Мы будем помогать округу и городу вместе с компанией «ЕвроХим», с учетом решений, которые приняли по развитию ГОКа, и сами, в зависимости от бюджета. Очень важно чутко, внимательно реагировать на все вопросы жителей и считать их своими. Принципиально важно дожимать решение поставленных задач. Это и фасады в том числе. Не отмахиваться от проблем здравоохранения, главврачу помогать в связи с жильем для врачей, и по другим вопросам. Человек новый на территории, уже предпринимает набор действий, которые позволят улучшить ситуацию», – обратился губернатор к Сергею Сомову.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять семьям и родственникам участников СВО. «Их вопросы непростые, связанные с установлением судьбы ребят, которые не выходят на связь. Но семьям нужна особая поддержка в этой ситуации», – подчеркнул губернатор.

Резюмируя итоги встречи, глава региона отметил, что главной задачей является разработка плана развития муниципалитета на следующие 5 лет.

«Начиная от сегодняшней коммуникации в закрытом формате, заканчивая дальнейшими дополнительными обсуждениями. До конца года этот план должен быть определен по Ковдору и округу, с учётом реализуемых экономических проектов», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Муниципалитет плотно взаимодействует с правительством Мурманской области и компанией «ЕвроХим». Мы благодарны за всестороннюю помощь и эффективную поддержку. План развития Ковдорского округа будет подготовлен с учётом просьб и предложений жителей, а также интересов предприятия. Будем проводить встречи с жителями города и посёлков, все наказы внимательно изучим», – отметил Сергей Сомов.

Фото: https://gov-murman.ru