В рамках рабочего визита в Мурманскую область делегация Республики Беларусь осмотрела производственные площадки ряда инфраструктурных проектов региона

В рамках рабочего визита в Мурманскую область делегация Республики Беларусь осмотрела ряд производственных площадок. О крупнейших инфраструктурных проектах, реализуемых в регионе, гостям рассказали губернатор Андрей Чибис и представители компаний.

Представители Белоруссии оценили масштабы Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО «НОВАТЭК» в Белокаменке, специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений «Тулома», осмотрели площадки строительства комплекса перегрузки угля порта «Лавна».

Также с борта катера гостям продемонстрировали преимущества акватории Кольского залива и места возможного расположения терминала для перевалки белорусских экспортных грузов, проект создания которого прорабатывается в рамках визита.

На Морском вокзале Мурманска делегация побывала с экскурсией на борту первого атомного ледокола «Ленин».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня программу визита продолжит осмотр объектов ФГУП «Атомфлот» и знакомство с работой Штаба морских операций.

Кроме того, состоится заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурманской области и подписание ряда соглашений между компаниями региона и белорусскими партнерами: на поставку товаров, техники и запчастей, автобусов и троллейбусов.

Фото: https://gov-murman.ru