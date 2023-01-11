В рамках рабочего выезда по Мурманску губернатор Андрей Чибис проинспектировал ряд городских учреждений

Вчера глава региона посетил новый детский сад №140 по улице Капитана Орликовой. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 9 января учреждение приняло первых воспитанников. Сад рассчитан на 80 мест и укомплектован современным оборудованием, мебелью и игровыми зонами.

Следующим объектом стала Мурманская городская детская поликлиника №1 по улице Полярные Зори. Здесь в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения завершен капитальный ремонт кровли и фасадной части здания, установлена дополнительная подсветка.

Губернатор также посетил Мурманский индустриальный колледж, где вместе с мастерскими обновлён фасад здания, смонтирована новая декоративная подсветка здания. Кроме этого, глава региона пообщался со студентами.

«Рад, что теперь ребята могут работать и оттачивать своё мастерство на современном оборудовании, которое недавно установили. У колледжа достаточно амбициозные планы на будущее, мы обязательно продолжим вам помогать в их достижении», — отметил Андрей Чибис.

Следующей точкой визита стала школа №53, где выполнена реконструкция теплицы в рамках программы «Арктическая школа». Здесь ученики могут не только изучать теорию на уроках биологии, но и на практике постигать основы садоводства. Стоит отметить, что это уже второе пространство в учреждении, обновленное в рамках программы. Ранее в школе была модернизирована библиотека, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru