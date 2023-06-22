В рамках рабочей поездки Андрей Чибис провел встречу с жителями ЗАТО г.Заозерск

В заключение вчерашней рабочей поездки в ЗАТО г. Заозерск губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями. Беседы с людьми, ответы на все их вопросы – традиционное завершение рабочих поездок главы региона в муниципалитеты.

Жители Заозерска поблагодарили губернатора за масштабное благоустройство территорий, капитальные ремонты в рамках реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере – жить», и в первую очередь – за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Посейдон», который стал излюбленным местом отдыха и оздоровления всех поколений горожан.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ФОК был открыт в марте этого года, участие в торжественном открытии приняли министр спорта РФ Олег Матыцин и командующий Северный флотом адмирал Александр Моисеев. Помимо двух бассейнов, ФОК включает в себя универсальный спортивный зал для проведения соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу и гандболу, раздевалки, тренерские, медицинский кабинет, комнату отдыха, буфет и др. Отметим, что первоначальный план предполагал строительство только одной чаши бассейна – для взрослых, однако по инициативе губернатора в ФОКе также была установлена малая чаша бассейна для детей.

К слову, ФОК был воплощён в жизнь по просьбе заозерчан на одной из подобных встреч губернатора с населением муниципалитета. При этом жители посетовали на отсутствие освещённой лыжной трассы. Губернатор поручил разработать проект, который соответствовал бы запросам жителей.

Инициативная молодёжь попросила отреставрировать мемориальный комплекс «Героическому экипажу подводной лодки «Комсомолец», этот вопрос глава региона взял на особый контроль.

Житель Заозерска, который является добровольцем в зоне проведения специальной военной операции, поблагодарил главу региона за социальную поддержку членов семей участников СВО, передал их слова о том, что помощь им оказывается своевременно и в полном объеме. Также от имени ребят, находящихся сейчас в Харьковской области, он попросил губернатора расписаться на Андреевском флаге, который он затем передаст боевым товарищам в мотострелковый полк, который полностью состоит из мобилизованных северян. Андрей Чибис с признательностью откликнулся на это предложение.

Завершая встречу, глава региона особо подчеркнул, что в Заозерске живут особые люди – сильные духом, гордые, настоящие патриоты своего города и своей Родины.

«Огромное спасибо за ваш стержень, за вашу способность сплотиться ради процветания родного города. Важно, чтобы вы каждый год видели вокруг себя позитивные изменения, и региональное правительство приложит к этому все усилия», – отметил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru