В рамках рабочей поездки глава города Мончегорска Андрей Рудаков посетил населённый пункт 27 км

С 2025 года н.п. 27 км носит почётное звание «Населённый пункт летной доблести». О присвоении почётного звания ходатайствовал депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов, а его инициативу поддержали Совет депутатов города Мончегорска, губернатор Андрей Чибис и областная Дума.

Как отмечает monchegorsk.gov-murman.ru, развитие инфраструктуры в рамках программы реновации ЗАТО здесь идёт системно, одна из главных задач – всесторонняя поддержка семей военнослужащих. В н.п. 27 км открылись долгожданная аптека и сетевой магазин. Особую помощь в возведении самого здания аптеки, а также в открытии амбулатории оказала депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко. Изменения видны и в социальной сфере: капитально отремонтирована школа №10 им. Б.Ф. Сафонова, построены молодёные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ. СПОРТ», ведётся асфальтирование придомовых территорий.

Во время рабочей поездки глава муниципалитета осмотрел проблемные места, что позволяет сформировать чёткое понимание того, какие вопросы требуют первоочередного решения для улучшения жизни военнослужащих и их семей.

Итогом объезда территории стала встреча с жителями гарнизона. В формате открытого диалога Андрей Рудаков ответил на вопросы жителей посёлка.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/544075/#&gid=1&pid=2