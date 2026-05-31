В рамках рабочей поездки глава региона посетил Алакуртти и встретился с семьями военнослужащих

В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» собрались супруги, мамы и дети участников специальной военной операции. В доверительной беседе за чашкой чая обсудили широкий круг вопросов: от бытовых тем до дополнительных мер поддержки семей.

«Для меня принципиально, чтобы помощь была реальной и своевременной, а не для галочки. Спасибо семьям за поддержку и терпение. Пока бойцы выполняют свой долг, наша задача – окружить их близких вниманием и быть рядом, чтобы они чувствовали нашу постоянную заботу», – подчеркнул Андрей Чибис.

На встрече прозвучало много инициатив: одной из них стал проект фотовыставки с портретами защитников. «Обязательно поддержим, чтобы как можно больше людей увидели лица наших героев», – сказал глава региона.

Также северянки отметили позитивные изменения, которые произошли за последние годы в Алакуртти, и поблагодарили губернатора за работу и участие.

В ходе поездки глава региона посетил ряд объектов и осмотрел ход работ по строительству Дома культуры. Новое учреждение возводится в рамках комплексной реновации ЗАТО и населённых пунктов с дислокацией воинских частей – программы, инициированной Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. На сегодняшний день здание полностью возведено, подрядчик завершает фасадные работы, внутреннюю отделку помещений и устройство внутренних сетей.

«Мы очень стараемся, чтобы люди видели те изменения, которые происходят в Алакуртти: отремонтированные дома, благоустроенные площадки, обновленные дороги. Сейчас завершается возведение Дома культуры – объект в высокой степени готовности, его очень ждут наши жители. В этом году будут отремонтированы крыши и фасады еще пяти домов. Мы спроектировали новую школу – в ближайшее время начнется активная стройка. Мы модернизировали систему теплоснабжения, построили современные тепловые пункты. И будем непременно эту работу продолжать», – сказал губернатор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568640/#&gid=1&pid=3

