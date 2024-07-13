В рамках рабочей поездки губернатор Андрей Чибис провёл встречу с главой городского округа Полярные Зори Максимом Пуховым

Андрей Чибис подчеркнул, что положительные изменения к лучшему в муниципалитете очевидны, но впереди много работы, чтобы город продолжал активно развиваться.

«И мы, и жители видят, как много здесь изменилось к лучшему за прошедшие пять лет. Мы помогали, помогаем и будем помогать. Сейчас принципиально важно, чтобы на следующий период был сформулирован мастер-план, и чёткий перечень приоритетов на основе стратегического плана «На Севере – жить», который мы сейчас обновляем, с учётом того, что мы услышали сегодня от людей, трудовых коллективов. При доработке этого документа ещё раз нужно внимательно отнестись к ключевым целям, которые необходимы, чтобы город энергетиков, атомщиков продолжал развиваться. Мы инвестировали в муниципалитет более 5 миллиардов рублей за последние пять лет. И в рамках плана, который мы сформируем на следующие пять лет, мы также активно будем помогать. Спасибо команде муниципалитета, очевидно, что без чёткой, слаженной, внимательной работы этого бы не получилось», – сказал глава региона.

Максим Пухов поблагодарил команду областного правительства и губернатора за слаженное взаимодействие и поддержку муниципальных проектов и инициатив.

«Мы действительно за последние пять лет сделали большое количество хороших дел. Изменения, которые произошли в городе, результат совместной работы команды – муниципалитета, областного правительства, градообразующего предприятия. Главное – что люди видят эти изменения, отмечают улучшение качества жизни. Вам и Вашей команде огромная благодарность, за то, что слышите наши обращения, поддерживаете наши идеи, совместно с нами инициируете и развиваете новые проекты. На ближайшие пять лет и последующую пятилетку тот мастер-план, о котором Вы сказали, и стратегический план «На Севере – жить» – это первоочередные документы, в которых будут зафиксированы вехи развития города. Благодаря совместной работе и с Вами, и с Вашей командой нам действительно удается многое», – сказал глава муниципалитета.

Фото: https://gov-murman.ru