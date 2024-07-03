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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.24 11:00

В рамках рабочей поездки губернатор Андрей Чибис встретился с коллективом Ловозерского горно-обогатительного комбината

«Предприятие фактически переживает новый этап развития, чему я, безусловно, рад. Хочу отметить, что Ловозерский район стал отправной точкой ещё одного стратегически важного проекта не только для нашей области, но и для всей страны – здесь идёт работа по развитию добычи и производства для стратегически важной редкоземельной промышленности. Началась реконструкция предприятия. Наша задача, чтобы ГОК рос, развивался, чтобы Ловозерский район становился всё более комфортным для жизни», – подчеркнул губернатор.

Молодая жительница поблагодарила главу региона за видимые улучшения, которые происходят в селе. Её поддержали, предложив разные варианты возможного благоустройства, включая набережную.

Губернатор напомнил о том, что в регионе стартовала очередная программа «На Севере – твой проект», в рамках которой можно предлагать свои варианты изменений в родном населённом пункте, а также идёт сбор предложений в очередной этап стратегического плана «На Севере – жить».

Сотрудников комбината волновали насущные вопросы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения, а также профессионального образования молодёжи и профориентации выпускников.

Андрей Чибис поблагодарил ловозерцев за искренний, честный разговор, и поручил взять в работу все вопросы, прозвучавшие на встрече.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках встречи состоялась церемония награждения сотрудников Ловозерского ГОКа Благодарственными письмами губернатора Мурманской области. Заслуженные награды получили лаборант химического анализа Центральной лаборатории Марина Абрамчик, слесарь дежурный и по ремонту оборудования (рудник «Карнасурт») Андрей Абрамчик, начальник отдела безопасности движения автотранспортного цеха Александр Уваровский, слесарь по ремонту автомобилей автотранспортного цех Александр Корепин, заместитель начальника цеха питания и торговли Татьяна Цыбаровская, лаборант химического анализа центральной лаборатории Наталья Персиянова, главный инженер обогатительной фабрики «Карнасурт» Сергей Зуенко, машинист мельниц обогатительной фабрики «Карнасурт»Александр Громов, сепараторщик обогатительной фабрики «Карнасурт» Наталья Иванова, главный механик управления Леонид Невзоров, начальник отдела информатики управления Диана Магуськина, начальник цеха питания и торговли Антонина Фомина, горнорабочий очистного забоя рудника «Карнасурт» Дмитрий Ильевич.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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