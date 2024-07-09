В рамках рабочей поездки губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил отдалённые населённые пункты Ловозерского и Терского районов – Краснощелье, Чапому и Чаваньгу

Глава региона осмотрел социальные объекты и пообщался с жителями.

В Краснощелье в 2021 году построен современный фельдшерско-акушерский пункт. Он полностью укомплектован оборудованием и персоналом: медицинскую помощь населению оказывают фельдшер и санитар. Работает аптечный пункт. Кроме того, при необходимости привлекаются узкие специалисты для консультативной помощи.

Также губернатор осмотрел Краснощельский этнокультурный центр. Здесь работает народный самодеятельный коллектив коми-ижемский фольклорно-этнографический ансамбль «Рытья Кыа» («Вечерняя заря»), за прошлый год организовано 38 культмассовых мероприятий, также здесь проводятся все значимые сельские события – праздники, встречи, собрания. В 2022 году в здании полностью обновлен фасад.

Благоустроена территория парка для семейного отдыха, в том числе сделаны детский игровой и спортивный комплексы.

В Краснощельской средней общеобразовательной школе имени Героя России С.В. Перца в летний период ежегодно проводятся ремонтные работы. Здесь организован музейный уголок и установлена «Парта Героя». Кроме того, школа стала одним из победителей программы «Арктическая школа»: при поддержке областного финансирования делают ремонт класса истории. Также здесь откроют «Точку роста».

В Чаваньге и Чапоме губернатор также осмотрел социальные объекты и пообщался с жителями.

«Несмотря на отдалённость, в населённых пунктах также ведётся работа в рамках плана «На Севере – жить». На месте я поговорил с северянами, которые живут здесь круглогодично, и с теми, кто приезжает на лето. Будем искать оптимальные решения по заданным вопросам, чтобы помочь. Уже принято решение выделить деньги на покупку двух дизельных генераторов, которые будут обеспечивать надёжное электроснабжение Краснощелья», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 9 и 10 июля глава региона будет работать в Кандалакшском районе.

Фото: https://gov-murman.ru