В рамках рабочей поездки губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности главы администрации Оленегорска Сергеем Пашинским

Губернатор обратил внимание главы муниципалитета на необходимость наладить тесную коммуникацию с жителями Оленегорска, чаще проводить личные встречи и оперативно реагировать на обращения граждан.

«Очень важно общаться с людьми. Не только в режиме онлайн, но и вживую. Необходимо моментально реагировать на острые вопросы, даже если они не адресованы напрямую в муниципалитет», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также глава региона отметил, что работы по благоустройству города должны проводиться в комплексном формате.

«Если на одном участке ведутся работы по благоустройству, то необходимо приводить в порядок и территории вокруг. Город преображается, и региональное правительство прилагает немало усилий, чтобы работа не стояла на месте. Прошу вас учесть озвученные нюансы и двигаться дальше», – сказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Сергей Пашинский поблагодарил Андрея Чибиса и команду правительства за внимание к Оленегорску и рассказал о проектах, реализация которых запланирована на ближайшее будущее. Большинство из них связано с формированием комфортной городской среды и появлением новых объектов для досуга и отдыха. Он также отметил, что муниципалитет стремительно развивается в разных сферах: в образовании, спорте, благоустройстве и других. Большой популярностью пользуются пространства «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ.ОЗЕРА».

«За последние годы нам вместе удалось вдохнуть новую жизнь в спортивные объекты, обеспечить подрастающее поколение комфортными условиями для получения образования – мы развиваем школы, меняем старые окна. Особое внимание уделяются благоустройству города – созданы дизайн-проекты, которые найдут отклик у жителей Оленегорска», – рассказал Сергей Пашинский.

Андрей Чибис напомнил, что проекты и наработки, а также предложения оленегорцев должны быть учтены в обновленном плане «На Севере – жить» и составлять единую стратегию по дальнейшему развитию Оленегорска.

Фото: https://gov-murman.ru