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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.24 10:00

В рамках рабочей поездки губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями Оленегорска

«Я прошёл, проехал по городу, поговорил с людьми, с коллективом Оленегорского ГОКа, подробно обсудили их вопросы. Город мне очень нравится, люди приветливые. Город очень преобразился, но понятно, что всегда есть вопросы, проблемные моменты, которые требуют внимания и решения», – отметил губернатор и пригласил присутствующих к открытому разговору.

Большая часть вопросов касалась благоустройства и ремонтов. Ряд северян поблагодарили главу региона за капитальные ремонты фасадов, кровель и подвалов, проводимые в домах, но отметили ряд недочётов. Другие просили ускорить капремонты в их домах. Ещё один житель просил отремонтировать ливневую канализацию во дворе.

Губернатор призвал муниципальные власти проверить все обращения и устранить вопросы.

К губернатору обращались и юные северяне. Девочка Ника попросила создать зону для выгула собак, а мальчик – организовать манеж для игры в футбол. Губернатор похвалил ребят за активность и смелость.

«Это очень важно, что вы в своём юном возрасте не стесняетесь, приходите и задаёте вопросы. Это дорогого стоит. Вы большие молодцы. Мы вместе подумаем, сколько это стоит и что мы можем сделать», – сказал губернатор.

Ещё одна северянка поблагодарила главу региона за ремонты во дворах, которые активно проводятся последние 5 лет, и попросила установить новую детскую площадку.

Губернатор напомнил, что в Мурманской области действует губернаторская программа «На Севере – твой проект», в рамках которой жители могут получить финансирования из областного бюджета для реализации своих инициатив.

«Первого июля на портале «Наш Север» стартовал приём заявок, проектов. Собирайте инициативную группу, подавайтесь, пусть соседи проголосуют. В этом году мы уже делали такой отбор и начали ставить площадки, с инициативой на установку которых вышли жители. Мы уверены, что в этих точках они действительно нужны, раз люди проголосовали. И что относиться будут бережно», – отметил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, все прозвучавшие на встрече вопросы рассмотрят профильные ведомства и администрация муниципалитета.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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