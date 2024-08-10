В рамках рабочей поездки губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями ЗАТО Александровск

«Осмотрел объекты Оленьей Губы и Полярного, поговорил с работниками 10-го судоремонтного завода. Безусловно, у жителей есть набор вопросов, которые необходимо решать. Мы искренне стараемся сделать всё, чтобы вкладывать больше средств в наши гарнизоны. Нас поддержал президент, чтобы мы могли пользоваться федеральным финансированием, и сегодня мы активно наращиваем объём работ по программе реновации ЗАТО и не только. Будем ещё больше уделять внимание ремонту домов, дорог, дворов», – подчеркнул губернатор, открывая 8 августа встречу, и пригласил жителей к открытому диалогу.

Ряд вопросов касался организации медицинской помощи. На территории ЗАТО её осуществляют подразделения ФМБА, но жители отмечают отсутствие нужных специалистов, сложности с записью, долгое получение справок и необходимость улучшения помещений, в которых находится детская поликлиника. Губернатор подчеркнул, что это федеральная медицинская организация, но тем не менее правительство Мурманской области уже направило письмо руководству ФМБА России, и далее будет идти обсуждение возможных решений.

«Мы ранее уже организовывали закупку автомобилей скорой помощи для ФМБА за внебюджетные средства. Нужно продумать в том числе удобную логистику для получения медицинской помощи. Коллеги из ФМБА также находятся в зале. Обращаю ваше внимание, что жители ЗАТО – в основном военные, которые выполняют важнейшие задачи по защите страны, и их семьи, - и такое отношение ним, к их детям недопустимо. Подумайте, что вы сможете улучшить перед первым сентября, доложите на оперативном совещании. Если надо, мы подключимся к решению этих задач. К вопросам здоровья нельзя относиться равнодушно», – подчеркнул губернатор, обращаясь к представителям ФМБА в ЗАТО.

Также северяне спрашивали о новом пособии ко Дню знаний. Губернатор отметил, что сумма выплаты – 5300 рублей в текущем году, её смогут получать многодетные семьи на каждого ребёнка, обучающегося в общеобразовательных организациях.

Педагоги школы и детского сада поблагодарили губернатора за внимание и трепетное отношение к образованию.

«Особенно за грантовую программу «Арктическая школа». Все школы нашего ЗАТО поучаствовали в проекте, отрадно, что творческий потенциал могут проявить педагоги, ученики и родители. Действительно, благодаря проекту в наших школах получают не только образование, но и эстетическое образование», – подчеркнула северянка.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, жители поинтересовались, обсуждается ли снятие статуса ЗАТО с города Полярный в связи с имеющимися перспективами модернизации судоремонтного завода, отметив, что им бы хотелось этот статус сохранить.

Губернатор отметил, что пока вопрос снятия статуса с населённого пункта не стоит. Рассматриваются различные варианты снятия статуса непосредственно с территории предприятия. И обязательно будет учитываться мнение жителей.

Также на встрече звучали вопросы по ремонту системы ЖКХ, дорог и дворов, транспортному сообщению и другим направлениям. Все они взяты в работу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/