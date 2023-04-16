В рамках рабочей поездки губернатор провёл встречу с жителями Алакуртти

В ходе рабочей поездки в Алакуртти 14 апреля губернатор Андрей Чибис провел встречу с жителями. Традиционно глава региона ответил на все поступившие вопросы северян, их обращения оперативно будут взяты в работу.

Северянка, супруг которой вернулся со специальной военной операции в отпуск, поблагодарила главу Мурманской области за всеобъемлющую поддержку. Она напомнила, что губернатор прошлой осенью регулярно посещал мобилизованных из Мурманской области, помогая в оперативном обеспечении всем необходимым инвентарем.

«Вам спасибо. И мужу низкий поклон», – ответил губернатор.

Предприниматель, развивающий проект «Анимашки Алакуртти», уточнил у главы региона, планируется ли в этом году проводить конкурс «Губернаторский стартап». «Мы организовываем праздники, поздравляем с днями рождения. Работаем уже около года, в активе есть несколько ростовых кукол-медведей, по отзывам – всем нравится. Хотелось бы расширить возможности. Планируем проводить регулярные программы для детей».

Губернатор ответил, что конкурс обязательно будет проведён в этом году. «В прошлом году у нас как раз был акцент на предпринимателей из небольших городов. Это были и гостиницы, и кафе, и другие начинания, нужные жителям. Поэтому обязательно подавайте заявку», – отметил Андрей Чибис.

Жительница одного из служебных домов рассказала, что им уже 2 года не приходят квитанции за отопление, даже после смены управляющей компании. Люди хотят, но не могут оплатить коммунальные услуги, кроме того, у них нет возможности получить различные социальные выплаты.

Губернатор попросил муниципальные власти совместно с АО «МЭС» разобраться в ситуации в кратчайшие сроки. «Управляющая компания несёт убытки, а убытки – это в том числе невозможность при аварии заменить сети и оборудование», – подчеркнул Андрей Чибис.

Ещё одна заявительница попросила построить скейт-парк в Алакуртти. Глава региона заверил что такой скейт-парк обязательно будет создан в ближайшее время. «Об этом в прошлый мой приезд также говорили, деньги заложены, место уже определено, в этом году площадка будет установлена», – пояснил глава региона.

Также губернатора благодарили за создание новых детских площадок. На одной из них попросили дополнительно сделать ограждение и специальное покрытие. Губернатор отметил, что мероприятия уже в планах и будут реализованы в этом году, в ближайшее время.

«Подчеркну, коллеги из муниципалитета, эти вещи – ограждение и покрытие – необходимо учитывать в проекте детской площадки, если вы видите, что это необходимо, и площадка расположена вблизи дороги, например. А не после, когда объект уже установлен. Прошу помнить об этом и быть внимательнее», – подчеркнул губернатор.

Ряд жителей уточнял у Андрея Чибиса порядок получения различных региональных выплат. Вопросы также касались капитального ремонта домов, мостов, медицинского обслуживания, уборки и других тем. Все они будут взяты на контроль, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru