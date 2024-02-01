В рамках рабочей поездки губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Полярные Зори состоялась встреча с жителями муниципалитета.

Общение с главой региона продолжалось порядка 2,5 часа.

Первый вопрос коснулся отключения радио. По словам пожилой северянки, на протяжении нескольких месяцев жители оплачивали данную услугу. Деньги за услугу им компенсировали, но радио по-прежнему отсутствует. Губернатор попросил главу обратить внимание на проблему.

Часть обращений затронула темы ЖКХ. Так, жительница Полярных Зорь посетовала на повышенный уровень отопления в квартирах.

«Мы внимательно следим за погодными изменениями в нашем регионе. Прошу главу муниципалитета проконтролировать данный вопрос. Это важно, чтобы жители чувствовали себя комфортно в своих квартирах», – отметил Андрей Чибис.

Один из жителей обратился в адрес губернатора с просьбой построить баню в Полярных Зорях.

«Мы возьмем этот вопрос для дальнейшей проработки. Согласен, что такие объекты необходимы для северян, по крайней мере достаточно часто поступают просьбы от жителей из различных муниципалитетов», – ответил глава региона.

Участница встречи также рассказала, что на протяжении долгих лет занимается моржеванием и мечтает, чтобы проект «СОПКИ.ОЗЕРА» появился и на территории Полярных Зорь.

Кроме того, граждане задали вопросы, связанные с благоустройством, жилищным строительством и расселением из аварийного жилья.

«Мы добились ряда конкретных решений в сфере жилищного строительства. На данный момент дома для отдельных категорий граждан, а также в целях расселения из аварийного жилья, уже строятся в Мурманске, Умбе и Зеленоборском. Также в столице нашего региона жилье возводят частные застройщики, и только недавно мы заключили соглашение с крупнейшим девелопером в стране ГК «Самолет», который планирует строить многоквартирные дома в Коле», – напомнил губернатор.

Также жители поблагодарили губернатора и отметили позитивные изменения в городе. По их словам, в Полярных Зорях есть по-настоящему видимые улучшения – созданы новые точки притяжения для детей и молодежи, оказывается поддержка в различных сферах.

«Спасибо вам большое, что вы, несмотря на свои дела и заботы, собрались здесь, чтобы помочь нам сделать Полярные Зори комфортнее. В рамках выезда я общался на разных точках с жителями города. Они также отметили, что муниципалитет преображается. Но мы прекрасно понимаем, что бывают в жизни различные сложности и конкретные вопросы, которые требуют дополнительного внимания. И зачастую на таких встречах в процессе обсуждения мы приходим к дальнейшему их решению. Благодарю за ваше неравнодушие», – заключил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru