2 марта в парке «Патриот» близ Кильдинстроя вновь состоится «Гонка Героев»«SuperJob»: стало известно, кто в Мурманске может зарабатывать до 150 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.02.24 13:30

В рамках рабочей поездки губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Полярные Зори состоялась встреча с жителями муниципалитета.

Общение с главой региона продолжалось порядка 2,5 часа.

Первый вопрос коснулся отключения радио. По словам пожилой северянки, на протяжении нескольких месяцев жители оплачивали данную услугу. Деньги за услугу им компенсировали, но радио по-прежнему отсутствует. Губернатор попросил главу обратить внимание на проблему.

Часть обращений затронула темы ЖКХ. Так, жительница Полярных Зорь посетовала на повышенный уровень отопления в квартирах.

«Мы внимательно следим за погодными изменениями в нашем регионе. Прошу главу муниципалитета проконтролировать данный вопрос. Это важно, чтобы жители чувствовали себя комфортно в своих квартирах», – отметил Андрей Чибис. 

Один из жителей обратился в адрес губернатора с просьбой построить баню в Полярных Зорях. 

«Мы возьмем этот вопрос для дальнейшей проработки. Согласен, что такие объекты необходимы для северян, по крайней мере достаточно часто поступают просьбы от жителей из различных муниципалитетов», – ответил глава региона.  

Участница встречи также рассказала, что на протяжении долгих лет занимается моржеванием и мечтает, чтобы проект «СОПКИ.ОЗЕРА» появился и на территории Полярных Зорь.

Кроме того, граждане задали вопросы, связанные с благоустройством, жилищным строительством и расселением из аварийного жилья.

«Мы добились ряда конкретных решений в сфере жилищного строительства. На данный момент дома для отдельных категорий граждан, а также в целях расселения из аварийного жилья, уже строятся в Мурманске, Умбе и Зеленоборском. Также в столице нашего региона жилье возводят частные застройщики, и только недавно мы заключили соглашение с крупнейшим девелопером в стране ГК «Самолет», который планирует строить многоквартирные дома в Коле», – напомнил губернатор. 

Также жители поблагодарили губернатора и отметили позитивные изменения в городе. По их словам, в Полярных Зорях есть по-настоящему видимые улучшения – созданы новые точки притяжения для детей и молодежи, оказывается поддержка в различных сферах. 

«Спасибо вам большое, что вы, несмотря на свои дела и заботы, собрались здесь, чтобы помочь нам сделать Полярные Зори комфортнее. В рамках выезда я общался на разных точках с жителями города. Они также отметили, что муниципалитет преображается. Но мы прекрасно понимаем, что бывают в жизни различные сложности и конкретные вопросы, которые требуют дополнительного внимания. И зачастую на таких встречах в процессе обсуждения мы приходим к дальнейшему их решению. Благодарю за ваше неравнодушие», – заключил Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нейросеть и бизнес: кто работает с ИИ чаще всего, какие риски и преимущества видят компании СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Идея самозапрета на выдачу кредитов становится все более популярной, его готовы установить 45% россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 56 копеек, евро укрепляется почти на 29 копеек-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика