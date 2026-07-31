В рамках рабочей поездки в Кандалакшский округ губернатор Андрей Чибис посетил военный посёлок Лупче-Савино

Он осмотрел объекты, которые ремонтируют и создают по программе реновации ЗАТО.

В Лупче-Савино в 2024 году капитально отремонтированы два многоквартирных дома, построенные более 45 лет назад. В них полностью заменили сети отопления, водоснабжения и канализации, обновили окна в подъездах, отремонтировали фасады и кровли. Кроме того, отремонтировали семь пустующих квартир, которые передали в найм, в том числе семьям участников специальной военной операции.

В настоящее время в Лупче-Савино идут работы по возведению столовой, медпункта, казарм и общежитий. Также готовятся площадки для строительства многоквартирных домов для семей военнослужащих.

«Мы видим динамику изменений. А когда ты видишь стройку и ремонт, то, как это происходит прямо сейчас, эмоции жителей, наших защитников – это дорогого стоит. Поэтому, безусловно, будем продолжать эту важную работу. Огромное спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину за решение по системному выделению средств на программу реновации ЗАТО», — подчеркнул Андрей Чибис по итогам осмотра.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, программа реновации ЗАТО инициирована губернатором Андреем Чибисом и по поручению Президента РФ продлена до 2030 года, что обеспечит дальнейшее развитие военных городков и повышение качества жизни военнослужащих и их семей в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571901/#&gid=1&pid=12