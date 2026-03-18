С 17 марта в Мурманской области начался приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.26 17:00

В рамках рабочей поездки в Кировск губернатор Андрей Чибис принял участие в проведении учебно-тренировочного сбора МЧС

Основная цель тренировки – совершенствование навыков профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС России, проводящих поисково-спасательные работы в районе Хибинских гор, с применением техники повышенной проходимости.

В рамках сбора были проведены занятия по эксплуатации снегоходной техники, способах передвижения на снегоходах в различных условиях горно-лесистой местности в дневное и ночное время, методах и способах устранения поломок в полевых условиях. Также были отработаны упражнения по буксировке группы лыжников за снегоходом, буксировка грузов в санях (волокушах), транспортировка пострадавшего с различными степенями тяжести ранений и многое другое.

«Для нас большая честь второй раз принимать столь масштабные сборы МЧС России. Крайне важно, что они проходят в нашем стратегически значимом регионе. Здесь, в Хибинах, для совершенствования навыков собрались бойцы МЧС, Росгвардии и Минобороны, – они осваивают новые образцы техники, отрабатывают навыки спасения людей и боевого взаимодействия с потенциальными диверсионно-разведывательными группами. Ребята показали отличный результат благодаря предшествующей тяжелой подготовке. Благодарю министра МЧС Александра Вячеславовича Куренкова за инициацию учений, руководителя учений советника министра Даниила Васильевича Мартынова, главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Героя России Виктора Васильевича Золотова за серьезное отношение к спасению наших людей и защите Родины. Всё прошло на очень достойном уровне: и организация, и отработка запланированных мероприятий», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

«По поручению главы МЧС России мы уже в третий раз проводим всероссийские сборы, которые объединяют не только спасателей с горной подготовкой но и спасателей всех уровней. Именно в Мурманской области мы проводим во второй раз, потому что, во-первых, это самый лавиноопасный регион в стране, а во-вторых, здесь есть все многообразие гор, рельефа, лесного массива, – то есть все, что нужно для тренировок», – отметил советник министра МЧС России Даниил Мартынов.

В сборе приняли участие сотрудники Центрального аппарата МЧС России, Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда (ЦЕНТРОСПАС), Центра материально-технического и метрологического обеспечения МЧС России, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра», центрального аппарата Росгвардии, СОБР Росгвардии, а также Минобороны России.

 

 

Фото (пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/563935/#&gid=1&pid=9

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
-PRO Деньги (16+)Мужчин, готовых к переезду ради высокооплачиваемой работы, за 2 года стало меньше-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,51 рубля, доллар вырос почти 1,22 рубля-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: из-за снегопадов количество сообщений северян на прошедшей неделе выросло на 67%-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
