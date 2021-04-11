В рамках рабочей поездки в Кировск губернатор Мурманской области Андрей Чибис осмотрел ряд социальных и спортивных объектов

В Кировске успешно реализуется муниципальная программа энергосбережения социальных объектов. В финансировании программы принимает участие градообразующее предприятие – компания «ФосАгро». Глава региона познакомился с работой теплопунктов в детском саду №12 и многоквартирном доме по ул. Ленина, 15. Как пояснил глава администрации Кировска Юрий Кузин, автоматизированные теплопункты позволяют снизить использование тепловой энергии на подогрев воды порядка на 30%.

«Это перспективные энергосберегающие технологии. Но для того, чтобы реализовать программу на весь город, необходима поддержка областного и федерального центра», – отметил заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин.

Помимо этого, губернатору был представлен городской комбинат школьного питания, также созданный на средства «ФосАгро». Компания вложила в строительство комбината порядка 60 млн рублей. На предприятии выстроен современный цикл производства, строго соблюдаются стандарты и правила гигиены.

Особое внимание Андрея Чибиса привлёк ход модернизации Кировской спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Реконструкция административно-спортивного корпуса школы ведётся в рамках нацпроекта «Демография» и региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области». Из областного бюджета на эти цели направлено более 223 млн рублей. В данный момент ремонт близится к завершению, идут внутренние отделочные работы.

Помимо реконструкции корпуса, школа приобрела два необходимых новшества – собственный горнолыжный подъёмник и систему искусственного оснежения. На подъёмнике все пусконаладочные работы представителями поставщика завершены, испытания проведены, получено свидетельство Ростехнадзора на электроснабжение, техническая готовность составляет 100%, губернатор лично опробовал его в работе. Запуск в эксплуатацию запланирован на конец месяца.

«Дополнительные деньги, которые мы распределили новым законом, появились благодаря росту экономики. Эти средства направляются на ключевые цели социального развития – образование, здравоохранение и, конечно же, спортивную инфраструктуру. Отдельный акцент на строительстве спортивных объектов, их целый перечень – более десятка объектов, пусть небольших, но, главное, в разных муниципалитетах нашей области, чтобы спорт был доступнее. Обращаем внимание на спорт как одну из ключевых социальных сфер, потому что чем больше люди будут заниматься спортом, тем менее будет загружена медицина», – подытожил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также сообщил, что для популяризации спорта в области запускается система школьных чемпионатов. В школах будут сформированы свои команды, и в конце года лучшие из лучших смогут поучаствовать в итоговом чемпионате на Кубок губернатора по ряду спортивных дисциплин.