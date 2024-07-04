В рамках рабочей поездки в Оленегорск губернатор Андрей Чибис посетил спортивные объекты

В Ледовом дворце спорта в рамках стратегического плана «На Севере – жить» проходит масштабный ремонт: в данный момент выполняется монтаж и оштукатуривание внутренних перегородок, монтаж металлического каркаса обшивки стен ледовой арены, кирпичная кладка оконных проёмов, монтаж трубопроводов системы отопления и системы индивидуального теплового пункта, панелей вентилируемого фасада.

Капремонт внутренних помещений и инженерных сетей спортшколы «Олимп» уже завершён, она заметно преобразилась: здесь приведены в порядок трибуны и беговые легкоатлетические дорожки, смонтирована новая система отопления с установкой автоматизированного теплового пункта, проведён капитальный ремонт подтрибунных помещений, обновлена отделка помещений первого и второго этажа. Современный просторный зал бокса «Файтер» также отремонтирован в рамках плана «На Севере – жить».

Оборудование для зала закуплено по региональной субсидии, также за счет регионального бюджета закуплена экипировка для спортсменов. Зал очень популярен у оленегорских боксеров, здесь проводятся соревнования различного уровня.

Завершены работы по капитальному ремонту Оленегорской центральной городской больницы, – работы здесь выполнены также в рамках плана «На Севере – жить». Пациенты и персонал теперь находятся в современных, просторных помещениях, оснащенных, в том числе, и для маломобильных групп населения. Здание взрослой и детской поликлиник Оленегорска также преобразились. Напомним, изначально работы велись только во взрослой поликлинике, решение провести ремонт детского отделения поликлиники было принято губернатором Андреем Чибисом по итогам рабочей поездки в Оленегорск в августе прошлого года.

«Мы уделяем нашим муниципалитетам системное внимание. Жители видят, насколько Оленегорск преобразился за последние годы в вопросах благоустройства, изменения спортивной и медицинской инфраструктуры. В рамках программы «Курс на Север» сюда приезжают врачи. Безусловно, мы будем продолжать преображать наши города, в первую очередь, основываясь на предложениях жителей в реализацию следующего этапа плана «На Севере – жить». Ещё один очень важный аспект, который мы вчера обсудили и в Ловозерском районе, – это, конечно, инвестиции в производство. Экономика принципиально важна: необходимо, чтобы развивалось производство, появлялись новые рабочие места. Оленегорский ГОК – не исключение. С руководством мы обсудили перспективы развития предприятия. Было принято инвестиционное решение о серьёзном развитии Оленегорского ГОКа на несколько десятилетий», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru