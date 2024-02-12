В рамках рабочей поездки в Оленегорск губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил социальные объекты города

В традиционном объезде также принял участие глава города Оленегорска Иван Лебедев.

Глава региона посетил первый в Мурманской области современный центр зимнего плавания «СОПКИ.ОЗЕРА», открытого в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» в январе 2024 года.

«Мы видим результат наших инвестиций и решений. Новая тема – «СОПКИ.ОЗЕРА» – что называется, «зашла» многим. Не только опытным «моржам». Но и тем людям, которые готовы приобщиться к зимнему плаванию. Это пилотный проект, который выполнен очень достойно и качественно. Мы будем его тиражировать и в другие муниципалитеты», – сказал глава региона.

Новое пространство в Оленегорске призвано популяризировать спорт и активный образ жизни у северян всех возрастов. В пространстве площадью порядка 100 квадратных метров есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения и оздоровления: удобные раздевалки с душевыми для мужчин и женщин, сауна, просторная комната отдыха, оборудован безопасный вход в воду. В один сеанс центр может посещать до 12 человек.

Кроме того, губернатор Андрей Чибис осмотрел один из центральных спортивных объектов столицы железорудной промышленности в Кольском Заполярье – Дом физкультуры по адресу: улица Строительная, 47.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» в Доме физкультуры проведен капитальный ремонт тренажерного и спортивного залов с трибунами, а также залов общей физической подготовки. В новом кардиозале установлено современное оборудование. Кроме того, успешно завершён капитальный ремонт бассейна – обновлена чаша и трибуны, на которых установили новые сидения. Также произведены ремонтные работы в душевых, раздевалках, санузлах, служебных и технических помещениях.

«Спортивный комплекс отремонтирован «под ключ» – очень удобно, стильно, качественно и с отличной инфраструктурой. Отдельно хочу поблагодарить муниципалитет за организацию процессов. В Оленегорске сделана пешеходная зона вокруг центральной площади, построен каток, установлены ледяные фигуры. Город буквально засиял новыми красками. Такое внимание к благоустройству нельзя не отметить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru