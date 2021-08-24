В рамках рабочей поездки в Териберку губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями

Насущные проблемы Териберки и Лодейного губернатор обсудил на встрече с местными жителями 21 августа. Общение длилось около двух часов, главе региона задали несколько десятков наболевших вопросов.

В числе первых жители подняли проблему нехватки кадров. Причем, в Териберке эта тема актуальна не только для сфер здравоохранения и образования. Так, с недавнего времени из-за отсутствия сотрудника в селе закрыта сберкасса. В целом вопрос кадрового голода не имеет простых решений, пояснил губернатор. Тем не менее, с минздравом области будет проработана возможность синхронизации работы амбулатории Кольской ЦРБ и службы скорой помощи. Кроме того, кадровые потребности небольших населенных пунктов области необходимо учитывать при организации целевого набора, такая задача также будет рассмотрена на региональном уровне. Что касается отсутствия сберкассы – в ближайшее время будет проработана возможность установки в Териберке банкомата, что частично снимет возникшую проблему.

Жалоба многодетной семьи из Лодейного на длительное оформление документов на положенный им земельный участок была взята в работу непосредственно в ходе встречи. Глава администрации Кольского района Александр Лихолат пообещал лично разобраться в ситуации.

Председатель Комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Мурманской областной Думы Лариса Круглова, которая также присутствовала на встрече, отдельное внимание уделила вопросу работы местного детского сада.

«Здание уже старое, каждый год его закрывают на ремонт, – прокомментировала Лариса Круглова, – однако важно решить вопрос так, чтобы хотя бы одна дежурная группа все лето работала, не каждый родитель может вывезти малыша в отпуск. Также родители озвучили, что хотели бы больше детских площадок в поселке – современных, безопасных. Конечно, в таких малых населенных пунктах они должны быть центром притяжения. И работа в этом направлении уже ведётся – в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды».

Совместно с региональным Минтрансом по просьбе местных жителей будет проработана возможность предоставления жителям Териберки брони для покупки автобусных билетов до Мурманска, а также замены действующего на маршруте автобуса.

На личный контроль губернатор взял жалобу на неисправную работу вентиляции в одном из домов. Из-за ошибки, допущенной при строительстве здания, в квартирах жильцов постоянно присутствует неприятный запах. На протяжении долгого времени местная администрация пытается решить проблему, в том числе в судебном порядке. Андрей Чибис предложил заняться решением вопроса, не дожидаясь судебного решения. Средства на принятие оперативных мер будут предоставлены из резервного фонда правительства Мурманской области.

Губернатор поддержал сразу три предложения местного жителя, направленные на сохранение исторической памяти, – обеспечение государственной охраны батареи береговой обороны 199-го отдельного артиллерийского дивизиона; создание мемориала жителям сельского поселения, не вернувшимся с фронта, и благоустройство братской могилы на территории Териберки.

«Сохранение объектов, связанных с военной историей, – священное дело. Такие объекты должны становиться точками притяжения как для местных жителей, так и для гостей. Это обязательно будет сделано, соответствующую задачу я поставлю», – пообещал губернатор.

Отметим, что в настоящее время батарея береговой обороны включена в перечень выявленных объектов культурного наследия. Для обоснования ее включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы соответствующим экспертом, аттестованным федеральным Министерством культуры.

Поддержку губернатора получила и просьба о приведении в порядок фасадов многоквартирных домов в посёлке. Региональному Фонду капитального ремонта предстоит оценить, какое количество МКД нуждается в проведении таких работ и предусмотреть эту потребность в планах ремонта на ближайшие два года.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, жители Териберки обсудили с губернатором проблему невывоза строительного мусора с детской площадки, перспективы строительства автозаправки вблизи населенного пункта и открытия сетевого магазина, возможности узаконивания земельных участок под лодочными гаражами и создание причала для маломерных судов местных жителей и другие вопросы.

«Самое страшное – когда города и посёлки умирают. Уже точно можно сказать, что с Териберкой этого не произойдёт. Стремительное развитие села – это новая реальность. Но мы будем делать всё, чтобы это развитие не причиняло ущерба ни природе, ни местным жителям, а наоборот – давало новые рабочие места и доходы. Мы будем беречь эту восхитительную красоту. Я говорю вам огромное спасибо за терпение. Прекрасно понимаю, что для вас наплыв туристов – это непросто, но это все возможность для реального развития», – подчеркнул в завершение встречи Андрей Чибис.