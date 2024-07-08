В рамках рабочей поездки в Терский район губернатор Андрей Чибис посетил Варзугу

Глава региона осмотрел социальные объекты и пообщался с местными жителями. Ремонтные работы и благоустройство ведутся в рамках плана «На Севере – жить» и национальных проектов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в здании основной общеобразовательной школы расположены детский сад, музей поморской истории и культуры, интернат, а летом также работает детский лагерь. В здании и на территории вокруг заменено освещение, установлены новые окна, в 2021 году создан центр «Точка роста», закуплено современное компьютерное оборудование. В рамках региональной программы «Арктическая школа» обновлено 2 внутренних образовательных пространства.

В 2023 году за победу в конкурсе школьных музеев учреждение получило грант на пополнение материально-технической базы. Также здесь создан и оборудован медиацентр, школьный театр, работает подразделение «Юнармии». Кроме того, открыто первичное отделение «Движение Первых».

Медицинское обслуживание жителей ведёт фельдшерско-акушерский пункт Кандалакшской ЦРБ. Здание отремонтировано и укомплектовано современным оборудованием. Фельдшер прибыл на работу в регион из Перми. Проводится приём пациентов по заболеваемости, первичные онкоосмотры в режиме смотрового кабинета, диспансеризация, диспансерное наблюдение. При необходимости организуют телемедицинские консультации со специалистами Кандалакшской ЦРБ, выезды узких специалистов в Варзугу, и направляют пациентов в районную больницу Кандалакши.

«В достойном состоянии школа. И «Точки роста», и «Арктическая школа», и спортивная площадка. Много новых частных домов. Люди строят себе дома, гостевые в том числе, тем самым получают дополнительный заработок. Радует, что везде новые стройки. Например, директор школы Варзуги рассказала, как она построила дом, по программе «Свой дом в Арктике». Будем внимательно смотреть актуальные вопросы, которые возникают, чтобы обеспечить изменения и необходимый уровень сервиса, в том числе медицинского обслуживания», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru