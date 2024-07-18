16 июля в рамках рабочей поездки в ЗАТО Александровск губернатор Андрей Чибис провёл встречу с главой муниципалитета Ильясом Мазитовым. Глава региона подчеркнул, что необходимо внимательно отнестись ко всему, что говорили на встрече жители ЗАТО.

«Важно оценить, учесть это в рамках предложений, которые вы готовите в план «На Севере – жить». Нужно как можно чаще общаться с людьми, встречаться, и вижу, что Вы так и делаете, судя по прозвучавшим вопросам. Тем не менее, важно не расслабляться, быть в постоянной коммуникации, чтобы люди понимали, чувствовали, что до власти можно достучаться, решить тот или иной вопрос. И конечно, очень важно выполнить все мероприятия, которые запланированы в рамках программы реновации ЗАТО. Объем большой и на этот год, и на последующие», – сказал губернатор, пожелав Ильясу Мазитову успехов в работе.

Глава региона также отметил, что область будет и далее активно помогать в реализации и решении вопросов.

«Важно сделать всё, чтобы не подвести людей, которые нам доверились, президента Владимира Путина, который поддержал инициативу по реновации ЗАТО, сделать в сроки, о которых договаривались», – подчеркнул Андрей Чибис.

Ильяс Мазитов поблагодарил губернатора и команду региона за пристальное внимание и глубокое понимание проблем ЗАТО.

«Благодаря Вашей поддержке и начатой программе реновации, будущим мероприятиям программы реновации и плану «На Севере – жить» в ЗАТО Александровск удалось провести хороший, качественный рывок. Впереди ещё много работы. Конечно, то, что сегодня жители говорили, проработаем и включим в предложения в обновляемую программу «На Севере – жить». Без Вашей поддержки это было бы трудно сделать. Команда администрации будет активно работать, чтобы выполнить все, что запланировано», – отметил глава ЗАТО.

Фото: https://gov-murman.ru