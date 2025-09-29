Минпромторг до конца 2025 года представит правительству программу развития судоремонта в Арктике«Герои Севера – Заполярный рубеж»: порядка 400 человек вышли на старт экстремальной гонки в парке «Патриот»
Мурманская область. Арктика (16+)29.09.25 10:00

В рамках рабочей поездки в ЗАТО Александровск губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил ключевые учреждения культуры

Глава региона оценил масштабные преобразования, реализованные в рамках плана «На Севере – жить!», посетив в выходной день Центр культурного развития «Прометей» в Гаджиево и городской историко-краеведческий музей в Полярном.

В городе морской доблести Гаджиево ЦКР «Прометей» – типовое здание, специально спроектированное для культурно-досуговой работы.

В нём в рамках реновации ЗАТО идёт капитальный ремонт здания, концертного зала, с приобретением и установкой оборудования и мебели.

В Полярном Андрей Чибис осмотрел результаты капитального ремонта и технического переоснащения Городского историко-краеведческого музея. Подрядчиком выполнены работы по фасадам, крыльцу, отмостке, дренажной и вентиляционной системам, отремонтированы внутренние помещения.

Не менее значимым стало оснащение музея современным оборудованием. В 2023-2025 годах в рамках нацпроектов «Культура» и «Семья» на эти цели направили порядка 15 млн рублей. Музей получил мультимедийные 3D-комплексы: проекционную голограмму «Наука на Мурмане», интерактивный пол «7 чудес Кольского полуострова», интерактивные панели и виртуальные экскурсии. Также закупили новое фондовое и выставочное оборудование, создали интерактивную Книгу памяти о жителях ЗАТО – участниках боевых действий.

Во время торжественной презентации обновленного музея выступила Ирина Бугрышева — медик-волонтер из Санкт-Петербурга, которая помогает раненым бойцам в госпиталях. Свои впечатления она описала в книге «Я трогаю войну руками». Эта книга уже стала лауреатом конкурса «Книга года-2025» и получила престижную премию «Золотое перо Руси».

«Музей получился очень достойным. Стоит отметить, что он был интересен ещё до ремонта, а после него стал одним из самых современных. Здесь собраны и максимально полно представлены все эпохи — от начала основания торгового порта в этой бухте до наших дней. Дом офицеров в Гаджиево пребывал в «уставшем» состоянии. Мы включили его в план реновации. В скором времени все праздничные мероприятия Гаджиево будут проходить в новом, по сути, совершенно новом зале, который будет оборудован по самым современным стандартам. И это не всё: в Гаджиево также ремонтируются фасады жилых домов вокруг озера, которые в ближайшее время будут полностью отремонтированы. Наша цель — превратить Гаджиево в образцовый гарнизон для подводников, тех, кто обеспечивает безопасность страны. Благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина, федеральному и областному финансированию, план по обновлению гарнизонов чётко реализуется», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор добавил, что военнослужащие и их семьи заслуживают эти положительные изменения. Особо подчеркнуто намерение и впредь добиваться стабильного финансирования для создания более комфортных, современных и благоустроенных условий в ЗАТО.

 

 

