В рамках реализации Комплексного плана по реновации ЗАТО в Оленегорске с подведомственной территорией отремонтировано 393 квартиры для военнослужащих и членов их семей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области обсудили реализацию стратегического плана «На Севере – жить!» в городе Оленегорске с подведомственной территорией.

«Хочу отметить, что округ демонстрирует хорошие результаты по ключевым направлениям. В этом году завершён капитальный ремонт школы в посёлке Высокий, а в рамках программы «На Севере – твой проект» благоустроен Сиреневый сквер. В рамках программы «Арктическая школа» и национального проекта «Образование» в округе обновлено 12 образовательных площадок, создано 5 центров образования «Точка роста» и 2 центра пилотирования беспилотников. Продолжается активное развитие территорий и благоустройство», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Также глава региона напомнил, что в подведомственную территорию входят муниципалитеты, в которых проживают военнослужащие и их семьи. В рамках реновации ЗАТО проведен капитальный ремонт 51 многоквартирного дома, из них в 2025 году ремонт ведется в 11, а также приведено в порядок свыше 390 квартир в Высоком, Протоках и Рамозере.

О промежуточных итогах работы и дальнейших планах рассказал глава округа Сергей Пашинский.

«В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» с 2019 года в Оленегорске благоустроены придомовые территории 46 многоквартирных домов. С 2019-го по 2025 годы благоустроены четыре сквера, Минеральная набережная. В Оленегорске, населённых пунктах Высокий, Протоки, Большое Рамозеро установлено 12 детских и 6 спортивных площадок с современным оборудованием и комфортным покрытием. За период 2019-2025 годов в муниципальном округе благоустроены придомовые территории 46 многоквартирных домов, реализованы инициативные проекты по ремонту 58 подъездов в 20 многоквартирных домах», – сообщил глава округа.

Активно реализуется преобразование школ и детских садов. В рамках проекта «Арктическая школа» проведена масштабная модернизация образовательных учреждений: обновлено 12 пространств, во всех образовательных учреждениях заменены окна по проекту «Теплое окно», созданы пять центров «Точки роста», открыты школьные театры, медиацентры и спортивные клубы.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, муниципалитет – активный участник программы реновации ЗАТО, реализуемой по инициативе главы региона при поддержке Президента России Владимира Путина. Так, за шесть лет отремонтировано 393 квартиры для военнослужащих и членов их семей, выполнен капитальный ремонт 51 МКД, осуществлен ремонт 32 крыш многоквартирных домов, благоустроены 13 дворовых и общественных территории.