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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 13:30

В рамках реализации мероприятий нацпроекта «Культура» в Мурманской области оказывается масштабная поддержка творческих инициатив северян

В 2022 году на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Культура» в Мурманской области было предусмотрено 181,18 млн рублей. Инвестиции из федерального бюджета составили 87,2 млн рублей, из областного и местных бюджетов – 93,9 млн рублей. По итогам года процент достижения показателей и результатов составил 100%.

«Важным итогом реализации мероприятий нацпроекта «Культура» в 2022 году является открытие после капитального ремонта сразу двух учреждений в отдаленных населенных пунктах области. По завершении работ Зареченский культурно-досуговый центр «Космос» и детская школа искусств в Ковдоре вновь стали центрами культурной жизни для местных жителей, но уже в комфортном, современном виде и с большим числом возможностей», – подчеркнула министр культуры Ольга Обухова по итогам прошедшего сегодня заседания правительства.

Здание культурно-досугового центра «Космос» было построено в 1958 году и до этого времени ни разу не подвергалось капитальному ремонту. В рамках реализации нацпроекта «Культура» удалось сохранить исторический облик постройки, сделав все пространства более комфортными и функциональными. На реализацию проекта было затрачено более 36,5 млн рублей.

Также в 2022 году был завершен капитальный ремонт здания детской школы искусств в Ковдоре. Инвестиции в размере 34,85 млн рублей позволили оборудовать в единственном в городе учреждении дополнительного образования, реализующем предпрофессиональные программы в области искусств, комфортные и просторные учебные классы, заменить инженерные сети и обновить фасад, который теперь украшает архитектурная подсветка. Ранее в рамках реализации нацпроекта «Культура» для школы искусств были приобретены рояль «Михаил Глинка», музыкальные инструменты и оборудование, необходимое для комфортного обучения, а в большом актовом зале Детской школы искусств оборудован Виртуальный концертный зал.

В рамках реализации мероприятий нацпроекта «Культура» в Мурманской области оказывается масштабная поддержка творческих инициатив северян. Так, в 2022 гранты в рамках регионального проекта «Творческие люди» получили сразу 9 проектов из Мурманской области. Общий объём финансирования их деятельности, связанной с сохранением культурного и исторического наследия, историей родного края, традициями саами, а также организацией интересных событий, составил более 15,1 млн рублей. Также в 2022 году 231 специалист учреждений культуры прошел повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, создано 12 мультимедиа гидов по экспозициям и выставочным проектам, более 1,1 тысячи волонтёров, вовлечено в программу «Волонтёры культуры», на 31.12.2023 численность активных волонтеров культуры в регионе составила 2173 человека.

Как сообщает региональное Министерство культуры, региональный проект «Культурная среда» нацпроекта «Культура» позволил продолжить переоснащать библиотеки Мурманской области по модельному стандарту. В 2022 году переоснащено 7 муниципальных библиотек в Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Ковдоре, Апатитах и Полярном. На эти цели из федерального бюджета было направлено 45 млн рублей.

Также была продолжена реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» в Мурманской области. В прошлом году распахнул свои двери ещё один виртуальный концертный зал. Современное пространство, созданное на базе Кировского городского Дворца культуры, получило имя почётного гражданина города и известного заполярного джазмена Анатолия Грабчака. В Мурманской области планируется создание еще двух подобных залов: победителями конкурсного отбора в 2023 году стали Городской дворец культуры города Полярные Зори и Детская музыкальная школа города Заозерска. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 3,5 млн рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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