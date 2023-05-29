Мурманская область. Арктика (16+)29.05.23 13:30
В рамках реализации мероприятия по рекультивации пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» на объекте завершены противопаводковые мероприятия
Состоялся рабочий выезд представителей Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, администрации Кольского района, Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры к месту проведения работ в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
На текущий момент на объект доставлены стеклопластиковые подземные емкости комплекса очистных сооружений, ведется разработка котлована под емкости накопителей комплекса насосных станций, осуществляются подготовительные работы по рекультивации карты №1 пометохранилища.
Также проведены противопаводковые мероприятия по предотвращению подтопления дамб.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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