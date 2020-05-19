В рамках реализации национального проекта в Мурманске будут капитально отремонтированы автомобильные дороги

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверили ход ремонта дороги по улице Загородная.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» здесь будут выполнены работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия общей площадью более 5 тысяч кв. метров. В планах переоборудование системы инженерных сетей, установка нового наружного освещения, автопарковки с двухслойным покрытием из асфальтобетона, а также две новые лестницы и знаки дорожного движения с установкой ограждений.

– Перечень работ очень объёмный. Контроль за качеством работ по федеральному проекту в городе будет производиться в ежедневном режиме, а также будет предоставляться еженедельный отчёт перед заказчиком ММБУ «Управление дорожного хозяйства» о выполненных работах, – отметил Андрей Сысоев.

– Ремонт мы начали, подрядчик приступил к работе. Полное завершение работ планируем на сентябрь. Мы активно участвуем в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – рассказал Евгений Никора, выразив благодарность губернатору и правительству Мурманской области за финансовую поддержку.

Стоит отметить, что в этом году в рамках реализации национального проекта в Мурманске будут капитально отремонтированы: проезд вдоль 178 квартала; ул. Инженерная; ул. Алексея Генералова; ул. Нахимова и ул. Николаева.