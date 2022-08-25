В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в Мурманске подходит к завершению капитальный ремонт дворовой территории дома №19 по улице Гвардейской

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил качество выполненных работ на объекте.

Подрядчик закончил ремонт проезжей части и тротуаров, а также выполнил укладку тартанового покрытия на детской площадке.

– При согласовании дизайн-проекта по благоустройству двора мнения жителей этого дома максимально учтены, – отметил Юрий Сердечкин. – Большая часть работ закончена. Осталось смонтировать светодиодные светильники и завершить установку элементов детской площадки. Все должно быть сделано качественно.

Как сообщает администрация города Мурманска, всего в областном центре в рамках национального проекта благоустроены 63 двора возле 165 домов во всех округах города. Сейчас в столице Заполярья проводится реконструкция 14 дворов, один из которых уже отремонтирован.

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https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23216&page=1