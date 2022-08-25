В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппаВ Мурманске пациентов с новой коронавирусной инфекцией будут лечить в двух стационарах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.08.22 10:15

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в Мурманске подходит к завершению капитальный ремонт дворовой территории дома №19 по улице Гвардейской

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил качество выполненных работ на объекте.

Подрядчик закончил ремонт проезжей части и тротуаров, а также выполнил укладку тартанового покрытия на детской площадке.

– При согласовании дизайн-проекта по благоустройству двора мнения жителей этого дома максимально учтены, – отметил Юрий Сердечкин.  – Большая часть работ закончена. Осталось смонтировать светодиодные светильники и завершить установку элементов детской площадки. Все должно быть сделано качественно.  

Как сообщает администрация города Мурманска, всего в областном центре в рамках национального проекта благоустроены 63 двора возле 165 домов во всех округах города. Сейчас в столице Заполярья проводится реконструкция 14 дворов, один из которых уже отремонтирован.

 

 

Фото:

https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23216&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
23.08.22 14:00
"Пугачевские казаки ссыльные после восстания Атамана Пугачева жили станицей на сопке Варничная где сейчас ГТРК." Только Мурманскому ГТРК об этом не говорите, они всё равно вам сопку не отдадут...
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Походный Атаман МГКО СКФ
22.08.22 18:26
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс
Комментарий к новости:В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр
Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:00«Душа Пушинка». Документальный фильм (12+)16:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)16:30«Вместе с наукой». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают расти, а курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Для работодателей расширена программа субсидирования найма безработных в возрасте до 30 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказывает мурманчанам, что делать, если заболел до или во время отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика