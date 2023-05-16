В рамках реализации очередного этапа проекта «Работа рядом» будут трудоустроены 4800 северян

Проект «Работа рядом» реализуется в Мурманской области уже четвёртый сезон. Его основная цель – дать возможность северянам, в особенности заполярным школьникам и студентам, заработать, приняв участие в мероприятиях, направленных на благоустройство территорий. Об особенностях реализации очередного этапа проекта в рамках плана «На Севере – жить» подробно вчера на оперативном совещании рассказал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

«С февраля по апрель в 14 муниципальных образованиях Мурманской области было создано 1893 рабочих места. На реализацию первого этапа было выделено 37,5 млн рублей. Второй этап стартовал в мае и продлится до декабря 2023 года. На его реализацию будет выделено 168 млн рублей, с учетом 10,8 млн рублей, направленных на компенсацию материальной поддержки несовершеннолетним участникам проекта. Это позволит создать более 4000 рабочих мест и трудоустроить 4800 северян», – отметил министр труда и социального развития.

На сегодняшний день в рамках проекта уже трудоустроено 1 114 человек, из них 783 подростка, 104 студента и 227 безработных.

Как и в предыдущие периоды участие в проекте «Работа рядом» принимают участие школьники, студенты очной формы обучения и безработные жители Мурманской области. Они задействованы в мероприятиях по озеленению и благоустройству территорий, подсобных, погрузочно-разгрузочных работах, косметических ремонтах и уборке помещений, доставке лекарств, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты, продуктов питания и корреспонденции.

По решению губернатора Андрея Чибиса наряду с другими категориями в этом году приоритетное право при трудоустройстве получили подростки из семей участников специальной военной операции.

«Кураторы Центра поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО подробно рассказали о проекте «Работа рядом». 119 подростков уже выразили желание присоединиться к программе и будут трудоустроены в приоритетном порядке», – подчеркнул Сергей Мякишев.

В ходе доклада глава профильного ведомства пояснил, что присоединиться к проекту «Работа рядом» очень просто: достаточно зарегистрироваться на Единой цифровой платформе «Работа России», пройти авторизацию, создать резюме и направить в центр занятости населения заявление о содействии в поиске подходящей работы. Кадровые консультанты готовы оказать содействие на всех этапах: от помощи с выбором вакансии до подписания срочного трудового договора.

Размер ежемесячной заработной платы участников проекта «Работа рядом» будет определяться с учётом фактически отработанного времени. Несовершеннолетним северянам предусмотрена выплата материальной поддержки в размере 4200 рублей. С учётом норм трудового законодательства за месяц безработные граждане получат 34600,24 рубля. В зависимости от возраста размер дохода жителей области от 14 до 17 лет колеблется от 20450,12 рубля до 32637,71 рубля в месяц. Напомним, что с 2022 года школьники и студенты могут присоединиться к проекту в любое свободное от учёбы время.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, узнать больше о проекте «Работа рядом» позволяет комплексная информационная компания, включающая мероприятия в образовательных учреждениях региона, учреждениях культуры и спорта, мини-ярмарки вакансий и выездные консультации. Получить консультацию можно и на «горячей» линии, действующей во всех кадровых центрах Мурманской области. Кроме того, проект интегрирован в работу портала «Молодая Арктика», позволяя максимально быстро и удобно подобрать вакансию проверенного работодателя.

Фото: https://gov-murman.ru