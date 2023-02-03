В рамках реализации плана «На Севере – Жить» молодым кинематографистам вновь окажут грантовую поддержку

В Мурманской области стартует прием документов на конкурс грантов губернатора на реализацию кинопроектов молодежи. Поддержку в рамках конкурса смогут получить соискатели от 18 до 35 лет – как северяне, так и жители других регионов. Важное условие – созданные фильмы должны быть посвящены Кольскому Заполярью.

Молодые кинематографисты могут претендовать на грант в размере до 500 тысяч рублей, которым можно покрыть не более 70% от всех расходов. Каждый соискатель на получение грантовой поддержки имеет право представить на конкурс только одну заявку до 2 марта в Центр развития кинопроизводства Мурманской области.

Подробную информацию о мере поддержки и порядке ее получения можно найти на сайте Министерства культуры.

Как сообщает региональное Министерство культуры, гранты на кинопроекты молодежи впервые появились в регионе в 2021 году в рамках реализации стратегического плана «На Севере – Жить». Победителями конкурса прошлого года стали четыре молодых северянина, которые создали игровые и документальные фильмы о Кольском Заполярье. Так, гранты получили Кристина Бородина с короткометражным фильмом «Капитан и Пинагор», Виталий Артемьев с документальным фильмом «Аэронавты», Денис Малюгин с документальным фильмом «Помор» и Маргарита Мосина с короткометражным фильмом «Сейд».

Фото: https://gov-murman.ru