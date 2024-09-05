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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.24 11:00

В рамках реализации плана «На Севере – жить» состоялась серия открытий новых молодёжных пространств «СОПКИ.СПОРТ»

По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области продолжают открываться новые молодёжные пространства «СОПКИ.СПОРТ». Первые тренировки уже прошли в двух залах в Мурманске, а также пространствах в Росляково, Кировске, Видяево, Коле, Верхнетуломском, Мурмашах, Туломе и Протоках.

Как и ранее, населённый пункт для создания спортивного пространства выбирался в ответ на запрос самих жителей Мурманской области, а также с учётом обеспеченности территории спортивными объектами. В ближайшее время новые «СОПКИ.СПОРТ» откроются в Полярном, Снежногорске, Печенге, Североморске-3, Кандалакше, Ревде, Островном, Мурманске и в населённом пункте 27 км в районе Мончегорска. Таким образом, до конца года заработает 21 новое пространство.

Напомним, «СОПКИ.СПОРТ» – современные тренажёрные залы, оснащённые всем необходимым для тренировок оборудованием и оформленные в едином стиле.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, проект реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить» с 2022 года. Основная цель – организация досуга молодёжи и привлечение её к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В 2022 и 2023 годах на территории региона создали при финансовой поддержке правительства 17 залов, суммарно за два года северяне посетили их более 50 тысячи раз. Ещё один зал появился в прошлом году по поручению главы региона в подшефном Приморском районе Запорожской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

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