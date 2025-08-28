В рамках реализации плана «На Севере – жить!» СОВА уже активно работает, но зона применения искусственного интеллекта должна быть кардинально шире

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с начала 2025 года благодаря использованию камер системы общественного наблюдения и аналитики (СОВА) в регионе раскрыто 111 преступлений. Министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова вчера сообщила на заседании правительства, что в этом году к данной системе были подключены 654 новых камеры.

«Общее количество камер в системе превышает 8 тысяч, сейчас сеть охватывает 25 населённых пунктов Мурманской области. Коллеги из правоохранительных органов активно используют этот инструмент, мы видим стабильный рост по количеству раскрываемых преступлений разной степени тяжести. В 2022 году, для сравнения, в начале реализации проекта были раскрыты 24 преступления», – отметила она.

В 2024 году в рамках реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» в систему общественного видеонаблюдения и аналитики внедрили новое программное обеспечение, умеющее анализировать поток данных с камер, отслеживать перемещения и автоматически распознавать запрограммированное событие. В текущем году также не обошлось без нововведений – стартовал проект по биометрическому распознаванию лиц, что должно способствовать раскрываемости правонарушений.

«Тема безопасности, в том числе информационной, играет в настоящий момент ведущую роль. К сожалению, фиксируются атаки хакеров по крупным предприятиям региона, причём это постоянный процесс, который коллеги из Центра мониторинга информационной безопасности отслеживают в бесперебойном режиме», – сообщила министр.

По словам Елены Семеновой, на базе существующей инфраструктуры в 2025 году уже отражено более 1,3 миллиона потенциальных угроз. Мероприятия по повышению безопасности данных и кибербезопасности информационного пространства также отражены в плане «На Севере – жить!». В рамках него в Мурманской области создан киберполигон для отработки практических навыков, первые серьезные учения проходили с 21 июля по 1 августа.

«По поручению губернатора ведётся активная работа по внедрению технологий искусственного интеллекта. Самые заметные проекты реализуются в сферах здравоохранения и жилищного и строительного надзора», – подчеркнула Елена Викторовна.

Благодаря применению искусственного интеллекта и анализу больших данных в сфере медицинской диагностики в 2025 году на предмет потенциальных заболеваний удалось проанализировать свыше 450 тысяч записей в электронных медицинских картах и более 3 тысяч исследований результатов рентгенографии, компьютерной томографии, флюорографии и маммографии.

Виртуальный голосовой помощник, интегрированный в Единую региональную линии ЖКХ, в текущем году обработал более 12 тысяч звонков. В случае большого количества обращений он записывает разговор с заявителем, после чего вносит информацию в систему для дальнейшей работы операторов.

Обратиться на региональную линию ЖКХ можно по короткому номеру 0051 или номеру 8-800-444-00-51. Задача её специалистов — передача информации о возникшей проблеме в сфере ЖКХ ответственным исполнителям для оперативного решения вопроса.

«Вы привели примеры внедрения искусственного интеллекта, но зона применения должна быть кардинально шире. Потому что сегодняшние технологии точно помогают и должны помогать решать гораздо более эффективнее те задачи, которые есть, с учетом объема данных, который требует обработки для принятия тех или иных управленческих решений», — отметил по итогам доклада губернатор Андрей Чибис.

Среди планируемых к реализации решений с применением ИИ в Министерстве цифрового развития также прорабатывается возможность внедрения цифрового двойника для анализа бизнес-процессов и возможность систематизировать обращения северян в адрес правительства региона в социальных сетях.

