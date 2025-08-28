Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам осуществления государственного земельного надзораПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»
В рамках реализации плана «На Севере — жить!» в Мурманской области в текущем году уже состоялось более 230 физкультурных и спортивных состязаний

Вчера на заседании правительства Мурманской области вице-губернатор Анна Головина доложила о развитии спортивной инфраструктуры, достижениях заполярных спортсменов и мерах по привлечению граждан к занятиям физической культурой и спортом.

«Так, с 2019 года на территории региона построено и реконструировано 68 спортивных объектов, в том числе построены 4 физкультурно-оздоровительных комплекса, бассейн, 2 ледовые арены, установлено 27 площадок ГТО и малых спортивных площадок», – отметила вице-губернатор.

Кроме того, в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить!» с 2022 года в регионе открыто 39 спортивных пространств «СОПКИ.СПОРТ», в которых молодёжь занимается на бесплатной основе. В 2024 году успешно стартовали новые инициативы: в Оленегорске открылся уникальный объект «СОПКИ.ОЗЁРА» — специальное пространство для зимних водных процедур и закаливания, аналогичное пространство организовано в Мурманске. Посещаемость этих объектов на сегодняшний день превысила 1367 человек.

«Одним из главных достижений для нашего региона в 2025 году является открытие духовного реабилитационно-спортивного центра, который стал первым в России. Его главная идеология – способствовать социальной адаптации и восстановлению здоровья участников СВО», – подчеркнула в своём докладе Анна Головина.

В сфере поддержки талантливых спортсменов следует отметить значительное повышение размера денежных вознаграждений для чемпионов и их наставников, общая сумма выплат достигла 73,6 млн рублей.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, благодаря губернаторскому плану «На Севере — жить!» в Мурманской области в текущем году уже состоялось более 230 физкультурных и спортивных состязаний. Для привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом в регионе реализуются различные проекты: декада ЗОЖ «Спортивные каникулы Заполярья», «Бодрое воскресенье», «Бодрое воскресенье. Долголетие», конкурсы «Народный тренер», «Народная команда», «Регистрируйся и побеждай!», а также программы «Час здоровья», которая предоставляет собой бесплотные сеансы оздоровительного плавания для льготных категорий граждан, и «Умею плавать» – бесплатное обучение детей от 6 до 14 лет навыкам плавания. Благодаря реализуемым мерам привлечения северян к спорту доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, выросла с 43,4% в 2019 году до 62,3% в 2024 году.

В рамках реализации проекта «Каждой школе – спортивный клуб» в регионе создан 161 школьный спортивный клуб, что составляет 100% от общего количества общеобразовательных организаций в регионе. С 2021 года реализуется масштабный физкультурный проект – Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. За 3 года школьным спортивным клубам были перечислены грантовые средства на общую сумму 64,5 млн рублей.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, работа по развитию сферы физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений реализации стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552418/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

-

