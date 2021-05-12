В рамках реализации проекта по «Формированию комфортной городской среды» в Североморске в летнем периоде появятся новые и будут реконструироваться старые детские и спортивные площадки

Со своими предложениями к депутатам представительного органа власти обращались жители флотской столицы. 11 мая председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева, депутаты Юрий Мороз и Сергей Сипягин осмотрели детскую площадку у дома №4 по улице Корабельная, которая будут обновлены в 2021 году.

Муниципалитет спланирует основание площадки, а за счёт областного бюджета эта площадка общей площадью 350 квадратных метров будет покрыта резиновыми плитами, на ней появятся: игровой комплекс с горкой, конструкция для лазания, качели, музыкальный инструмент ксилофон, балансир детский, качалка на пружине и вертушка «Чаша-1». По периметру площадки будут установлены 5 урн и 5 диванов парковых.

Депутаты общались с жителями близлежащих домов, интересовались их мнением по поводу благоустройства детской площадки.

На детской площадке по улице Падорина также предстоит выполнить работы по благоустройству. Здесь с Евгенийем Алексеевым, Евгенией Гордеевой с предстоящими работами ознакомилась и депутат Галина Пузикова. На данной площадке будет установлено аналогичное оборудование и искусственное покрытие.