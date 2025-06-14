В рамках реализации проекта по комплексному развитию Мурманского транспортного узла продолжается строительство ближних ж/д подходов к порту «Лавна»

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация», в настоящее время на объекте выполняются строительно-монтажные работы. Ведётся строительство контактной сети на участках Блокпост 9 км – Мурмаши-2 и Мурмаши-2 – Промежуточная, включая установку фундаментов под опоры и монтаж консолей; укладка стрелочных переводов и рельсошпальной решетки.

Продолжается строительство эксплуатационно-ремонтного пункта дистанции пути на ст. Мурмаши – 2, расширение транспортной доступности к порту «Лавна» путем строительства ближних железнодорожных подходов, что позволит обеспечить пропускную способность Мурманского транспортного узла до 18 млн тонн груза.

Кроме того, это повысит надежность и эффективность транспортной системы РФ за счет создания необходимых резервных мощностей по обработке грузов и обеспечит совершенствование транспортной инфраструктуры Северо-Западного федерального округа.

Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Фото: https://ppp-transport.ru/news?id=v-murmanskoy-oblasti-prodolzhaetsya-stroitelstvo-blizhnikh-zh/d-podkhodov-k-morskomu-portu-lavna-14634306