Ледокол «Арктика» прибыл с Санкт-Петербург для прохождения очередного освидетельствованияВ России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.06.25 12:00

В рамках реализации проекта по комплексному развитию Мурманского транспортного узла продолжается строительство ближних ж/д подходов к порту «Лавна»

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация», в настоящее время на объекте выполняются строительно-монтажные работы. Ведётся строительство контактной сети на участках Блокпост 9 км – Мурмаши-2 и Мурмаши-2 – Промежуточная, включая установку фундаментов под опоры и монтаж консолей; укладка стрелочных переводов и рельсошпальной решетки.

Продолжается строительство эксплуатационно-ремонтного пункта дистанции пути на ст. Мурмаши – 2, расширение транспортной доступности к порту «Лавна» путем строительства ближних железнодорожных подходов, что позволит обеспечить пропускную способность Мурманского транспортного узла до 18 млн тонн груза.

Кроме того, это повысит надежность и эффективность транспортной системы РФ за счет создания необходимых резервных мощностей по обработке грузов и обеспечит совершенствование транспортной инфраструктуры Северо-Западного федерального округа.

Строительство ведётся в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

 

Фото: https://ppp-transport.ru/news?id=v-murmanskoy-oblasti-prodolzhaetsya-stroitelstvo-blizhnikh-zh/d-podkhodov-k-morskomu-portu-lavna-14634306

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире23:05Александр Розенбаум - Концерт «Неужели это было...» Культурный центр ГУ МВД России '2023 (16+)01:15«Медленное ТВ-Камин».05:20«Дело судьи Карелиной». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: ускорение месячной инфляции в мае стало неожиданным для аналитиков-PRO Валюту (16+)Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённые пункты Петровского и Алексеевка ДНР-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №3 Кольской АЭС переведён в резерв-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Операторам персональных данных граждан могут запретить собирать профили клиентов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»