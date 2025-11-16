В рамках реализации проекта «Северное долголетие» социальные учреждения Мурманской области помогают пожилым северянам освоить цифровые технологии и финансовую грамотность

В Мурманской области расширяют возможности «серебряного» поколения в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие». В учреждениях социального обслуживания региона продолжается активная работа по повышению финансовой и цифровой грамотности граждан старшего поколения.

Специалисты социальных учреждений регулярно проводят беседы, лекции и практические занятия, посвящённые защите от мошенничества. В Мончегорске, Кандалакше, Апатитах и других городах области пожилые люди изучают современные схемы телефонного и интернет-мошенничества, правила безопасного использования банковских карт, способы защиты персональных данных и основы финансового планирования.

Особое внимание уделяется практическим навыкам — получатели услуг учатся распознавать мошенников по первым фразам в телефонном разговоре.

Параллельно с финансовой грамотностью северяне осваивают цифровые технологии: компьютерные курсы для начинающих, работу с порталом «Азбука интернета», использование смартфонов и планшетов, возможности голосовых помощников и системы «Умный дом».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, жители области активно участвуют в федеральных программах, включая Всероссийскую просветительскую эстафету «Мои финансы», онлайн-зачет по финансовой грамотности от Банка России и конкурс «Спасибо интернету» для пенсионеров.

Полученные знания помогают пожилым людям чувствовать себя увереннее в современном мире — самостоятельно оплачивать коммунальные услуги через интернет, защищаться от мошеннических звонков и использовать современные технологии в повседневной жизни.

Мероприятия губернаторского проекта «Северное долголетие» продолжаются во всех муниципальных образованиях региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557030/#&gid=1&pid=1