В рамках регионального плана «На Севере – жить» в Мурманской области открыто более 80 молодёжных пространств кластера «СОПКИ»

Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Первые из них открылись в 2021-ом, а сегодня в регионе функционирует уже больше 80 пространств. Это молодёжные «СОПКИ», «СОПКИ.СПОРТ», «СОПКИ.ОЗЁРА», «СОПКИ.СЕМЬЯ», «СОПКИ.21А» и «СОПКИ.ДОБРО». Дополнительно «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ» открыты на нашей подшефной территории – в Приморске», – сказал Андрей Чибис.

Инфраструктурой «СОПОК» покрыто 95% территории Мурманской области. В текущем году было открыто восемь молодёжных пространств.

«В этом году, по состоянию на начало декабря, специалистами в молодёжных пространствах проведено более шести тысяч мероприятий с общим охватом более 200 тысяч молодых людей. Количество посетителей с 2021 года увеличилось почти в семь раз», – подчеркнул губернатор.

В 2025 году комитет молодёжной политики Мурманской области запланировал конкурс на лучшие «СОПКИ». Специальная комиссия оценит лучше практики в муниципалитетах и проведёт конкурс профессионального мастерства среди сотрудников.

Также во всех муниципалитетах региона открыто 38 бесплатных спортивных пространств «СОПКИ.СПОРТ», ещё одно – в Приморске Запорожской области. В 2024 году создано 21 пространство в Кольском районе, Ревде, Печенге, Снежногорске, Полярном, 27 км, Оленегорске-1, Кандалакше, Видяево, Островном, Кировске, Мурманске, Североморске-3.

Также в Оленегорске работают «СОПКИ.ОЗЁРА», а до конца года в Мурманске на озере Среднее свою работу начнёт второе такое пространство.

«Наши спортивные пространства пользуются большой популярностью и постоянно развиваются. С 2022 года их посетили более 75 тысяч человек, из них в этом году – более 41 тысячи человек. А осенью текущего года в мончегорских «СОПКАХ.СПОРТ» был запущен пилотный проект, разработанный совместно с «СберИнтегро». Он позволил вести электронный учёт посещаемости, а занимающимся выбирать удобное время для записи в мобильном приложении «Спорт рядом». К 1 декабря подключение к программе онлайн-записи и учёта посещений обеспечено в 36 пространствах», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/