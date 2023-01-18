В рамках регионального проекта «Бодрое воскресенье» стартовали первые в 2023 году тренировки

После каникул в Мурманской области возобновились занятия в рамках проекта «Бодрое воскресенье». Инициатива, стартовавшая в октябре 2021 года, позволяет северянам бесплатно заниматься популярными видами спорта и физической активности в сопровождении профессиональных инструкторов. Сегодня проект реализуют уже в 12 муниципалитетах региона.

На выходных в мурманской Долине Уюта можно посетить занятия по скандинавской ходьбе и фигурному катанию, на базе спорткомплекса «МГАТП» (MFT клуб) проходят тренировки по кроссфиту, а в зале «Москва» бизнес-отеля «Азимут» можно освоить йогу.

В Кольском районе – Коле, Молочном, Зверосовхозе и Мурмашах – регулярно проходят тренировки по скандинавской ходьбе. Этот вид физической активности, который подходит для любого возраста и уровня подготовки, также популярен и среди участников проекта «Бодрое воскресенье» в Оленегорске и Заполярном. Жителей Североморска ждут на занятия по бодибалансу и кросс-тренингу. Мончегорский клуб функциональной подготовки организует тренировки по многофункциональному многоборью.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего за время реализации программы в Мурманской области прошло уже более 300 мероприятий, участие в которых приняло более 3000 северян. Подробная информация о расписании и месте проведения занятий публикуется в официальном сообществе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru