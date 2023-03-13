В рамках регионального проекта «Работа рядом» приоритет при трудоустройстве получат подростки из семей мобилизованных и участников СВО

Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«На первый этап программы этого года мы направили уже свыше 36 млн рублей, создано более 1300 рабочих мест. Важно, чтобы о программе знали жители региона, ребята. Чтобы удобно было заключать соответствующие контракты. Прошу коллег обратить на это особое внимание», – подчеркнул губернатор.

«Работа рядом» – проект по временному трудоустройству, в рамках которого работу могут получить граждане в сложной жизненной ситуации, студенты, несовершеннолетние. За полный месяц работы безработные граждане могут заработать около 34 тысяч рублей. Студенты и несовершеннолетние – до 32 тысяч рублей. Программа реализуется в рамках плана «На Севере – жить».

«Программа в нашем регионе востребована, поэтому, как и в прошлые годы, при повышении спроса будем добавлять рабочие места», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, информация о рабочих местах размещается на сайте trudvsem.ru и на портале «Молодая Арктика».

Подробнее о программе рассказал глава регионального министерства труда и социального развития Сергей Мякишев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/