В рамках регионального проекта «Работа рядом» приоритет при трудоустройстве получат подростки из семей мобилизованных и участников СВО

В Мурманской области проект «Работа рядом» реализуется с 2020 года в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». За это время инициатива показала свою эффективность: только в прошлом году в программе приняли участие более 7,5 тысячи человек, из них 6,3 тысячи – несовершеннолетние.

О реализации проекта в 2023 году в рамках оперативного совещания правительства подробно рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«В 2023 году проект реализуется в два этапа на условиях софинансирования с органами местного самоуправления. На реализацию программы из областного бюджета выделено 34,2 млн рублей. Дополнительно на материальную поддержку гражданам предусмотрено более 2 млн рублей», – отметил глава профильного ведомства.

За прошедший месяц в 11 муниципальных образованиях Мурманской области создано 1307 рабочих мест. Участники проекта задействованы в работах по озеленению, благоустройству территорий, а также в подсобных работах при ремонтно-восстановительных работах, погрузо-разгрузочных работах, косметическом ремонте помещений, уборке, доставке различных категорий товаров и корреспонденции. На начало марта в рамках проекта трудоустроено 75 человек, в том числе 47 подростков.

В ходе доклада Сергей Мякишев напомнил о том, что приоритетным правом при трудоустройстве имеют юные северяне из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, дети-сироты, а также ребята, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, в том числе юные северяне, оставшиеся без попечения родителей и состоящие на профилактическом учете. По решению губернатора с мая в перечень приоритетных будет добавлена категория детей из семей мобилизованных граждан и участников СВО.

Узнать больше о проекте «Работа рядом» можно благодаря различным мероприятиям, которые проводит региональная Служба занятости населения. Так, уже организована работа консультационных пунктов, проводятся встречи в школах, колледжах, мини-ярмарки вакансий и выездные консультации. Кураторами отделений Центра поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО проведено индивидуальное информирование о реализации проекта «Работа рядом».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, присоединиться к проекту «Работа рядом» можно онлайн через «личный кабинет» на Единой цифровой платформе «Работа России». Для регистрации соискателю необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале, создать резюме и направить в центр занятости населения заявление о содействии в поиске подходящей работы. Центр занятости подберет вакансии и предложит пройти собеседования с работодателями. После принятия решения о приеме гражданина на работу работодатель заключит срочный трудовой договор. При необходимости участники проекта могут лично обратиться в кадровые центры, где им окажут помощь при регистрации.

Выплата заработной платы участникам проекта осуществляется в размере минимального размера оплаты труда с региональным коэффициентом и надбавкой за работу в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц с учётом фактически отработанного времени. Размер заработной платы варьируется от 20,4 тысячи рублей для подростков 14 лет до 34,6 тысячи рублей для безработных граждан.