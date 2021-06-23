В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» прошёл субботник на реке Роста

19 июня в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и под эгидой Всероссийской экологической акции «Вода России» Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области провело субботник на участке прибрежной территории реки Роста.

Для очистки была выбрана локация в районе гаражных построек по ул. Транспортная у железнодорожного полотна.

Основной вид отходов, присутствующий в водоохранной зоне реки на данном участке, - отработанные автомобильные покрышки. По итогам субботника было собрано порядка 10 кубометров таких отходов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, к субботнику присоединились сотрудники ММБУ «УДХ», которые помогли транспортировать собранные отходы, а также ООО «МРЦКУ», оказавшие содействие в приеме отработанных автомобильных покрышек, которые будут направлены на утилизацию.