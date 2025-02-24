В рамках регионального творческого конкурса «Север на уровне сердца», посвящённого памяти Николая Бакшевникова, пройдёт обучающий мастер-класс для журналистов и блогеров

Министерство информационной политики Мурманской области приглашает журналистов и блогеров региона на обучающее мероприятие в рамках творческого конкурса «Север на уровне сердца». Занятие направлено на помощь в подготовке участников и улучшение качества работ. Члены жюри расскажут, что стоит за фразой «конкурсный уровень», как оценивают работы, чего ждут от авторов и какие бывают очевидные и распространенные ошибки.

Мастер-класс проведут представители экспертной комиссии конкурса. Председатель Мурманского регионального отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова и известный в регионе тележурналист, собственный корреспондент информационного агентства МИА «Россия сегодня» Анастасия Яконюк представят коллегам рекомендации о том, как сделать материал интересным и запоминающимся; доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики Мурманского арктического университета, кандидат филологических наук Надежда Хохлина затронет тему грамотности; выступление профессиональных видеооператоров и видеомонтажеров Андрея Карабаня и Вячеслава Паутова будет посвящено съемкам видеосюжетов и аспектам операторской работы; мурманские фотографы Дмитрий Сумерин и Николай Жолнин расскажут, что поможет сделать фоторепортаж лучше.

Отдельный блок будет посвящён подготовке документов. Также запланированы индивидуальные консультации.

Количество мест ограничено, нужна предварительная регистрация по ссылке (форма закроется 28 февраля в 15.00). В случае, если количество желающих превысит количество мест в зале, форма может быть закрыта раньше.

Мероприятие пройдёт 11 марта, начало в 14.00 (Мурманск, Центр управления регионом, зал «Цифра»).

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, региональный творческий конкурс «Север на уровне сердца», посвящённый памяти известного журналиста Николая Бакшевникова, проводится в регионе уже пяти лет. Его участниками становятся журналисты, блогеры, фотографы и операторы. В этом году конкурс пройдёт в шестой раз.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/