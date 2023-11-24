В рамках регионального волонтёрского проекта более 200 жителей ЗАТО Александровск получили консультации специалистов узкого профиля

В этот раз на базе МСЧ №120 города Снежногорск осмотр детского и взрослого населения провели 15 специалистов: детский ЛОР, взрослый и детский пульмонолог, аллерголог-иммунолог, акушер гинеколог, детский офтальмолог, невролог и ортопед, взрослый онколог, гастроэнтеролог и кардиолог, врачи УЗИ. Приём пациентов также проводил врач аллерголог-иммунолог, первый замминистра здравоохранения Мурманской области, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Екатерина Сулима.

«Проект постоянно расширяется, набирает обороты. Этот выезд стал 12 на счету «десанта» и первым в ЗАТО. Здоровье северян – очень важная, общая задача. Взаимодействие медорганизаций различных организационно-правовых форм позволяет совершенствовать оказание медпомощи в отдаленных муниципалитетах», – отметила Татьяна Кусайко.

Депутат поблагодарила замруководителя ФМБА России Татьяну Яковлеву, начальника управления организации медпомощи ФМБА России Михаила Ратманова и руководство ЦСМЧ №120 за сотрудничество и помощь в организации приемов на подведомственной им территории.

Она добавила: «В ходе выезда в ЗАТО Александровск мы сделали акцент на оказание помощи маленьким северянам, среди которых есть и дети участников специальной военной операции. При формировании состава бригады врачей также учли потребности населения, поэтому основу «десанта» составили врачи аллергологи-пульмонологи».

Проект востребован у жителей Кольского Заполярья и запросы на выезды в муниципалитеты поступают постоянно. Также необходимо отметить, что консультации врачей-волонтёров – это не первичный приём. Пациентов направляет лечащий врач, если есть необходимость дополнительного осмотра, либо требуется коррекции лечения, уточнила Кусайко.

«В ходе приёмов были выявлены пациенты, которые нуждаются в дальнейшем обследовании – 7 пациентам установили астму. Одному из маленьких пациентов удалили инородное тело из слухового прохода, другого ребёнка направили на обследование к онкологу», – отметила Екатерина Сулима.

Волонтёрский проект «Аллергодесант+» инициирован депутатом Госдумы от Мурманской области, заслуженным врачом России Татьяной Кусайко. Реализуется при поддержке губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Андрея Чибиса, главы регионального Минздрава Дмитрия Панычева и председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового.

Напомним, в сентябре врачи проекта проводили осмотр пациентов в Кольском районе.

Фото: https://gov-murman.ru