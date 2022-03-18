В рамках региональной недели состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы Татьяны Кусайко с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области Максимом Беловым

Сегодня Заполярье играет одну из ведущих ролей в освоение русской Арктики. Малое и среднее предпринимательство должно стать активным участником реализации стратегии развития Мурманской области как Арктического региона.

«На данный момент социально-экономическая ситуация в стране меняется достаточно быстро, поэтому перечень мер поддержки находится в постоянной доработке и будет дополняться и обновляться. Уже на следующей неделе в Государственной Думе будет рассмотрен третий пакет антикризисных законопроектов, - подчеркнула Татьяна Кусайко. - Вы находитесь в постоянном контакте с бизнес-сообществом Мурманской области. Знаете, какие вопросы волнуют наших предпринимателей, какая еще необходима поддержка. В том числе – на законодательном уровне».

В ходе встречи также было отмечено - в целях недопущения спекулятивного роста цен на товары и продукты питания правительством Российской Федерации разрабатываются механизмы, направленные на их контроль и сдерживание. В сложившейся экономической ситуации особенно остро встал вопрос добросовестности бизнеса, его социальной ответственности перед потребителями.

Стороны обсудили пути дальнейшего взаимодействия в работе, направленной на поддержку и развитие Заполярного бизнеса в условиях санкционных ограничений.

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.