В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения с начала 2022 года в медучреждения было поставлено 49 единиц оборудования

В рамках мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения с начала 2022 года в медицинские организации Мурманской области было поставлено 49 единиц оборудования.

Медицинским оборудованием дооснащены Мончегорская, Кандалакшская, Кольская и Оленегорская больницы, Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск, а также в мурманские городские поликлиники №№1, 2 и детскую поликлинику №4.

В числе поставленного: стерилизационное оборудование; дефибрилляторы; гинекологическое оборудование; диагностическое оборудование, предназначенное для диагностики заболевания сердечно-сосудистой системы (велоэргометр); оборудование для диагностики заболеваний органов дыхания (спирометр).

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, до конца текущего года будут поставлены аппараты УЗИ-диагностики на сумму более 50 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/