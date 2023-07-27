В рамках регпроекта «Чистая вода» в Мурманской области реконструируют объект водоподготовки на озере Большое Грязненское

В Мурманской области реконструируют объект водоподготовки на озере Большое Грязненское, работы проводятся в рамках регионального проекта «Чистая вода». Реконструкция предусматривает установку комплекса оборудования очистки воды на станции водоподготовки и ВНС–1.

Мероприятия стоимостью порядка 300 млн рублей решат вопрос качества холодного водоснабжения жителей Росляково и Сафоново.

В настоящее время специалисты компании «Североморскводоканал» с привлечением подрядной организации готовят земельный участок, производят демонтаж выведенных из эксплуатации конструкций. На стройплощадку завезены все реакторы системы очистки – АЭРОМАГ, а также фундаментные плиты для нового здания станции.

Продолжаются работы по выносу электрических кабелей, а также существующей канализационной линии за пределы территории застройки.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, правительством Мурманской области подписано соглашение с Минстроем России о выделении средств на реконструкцию водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».

«Вопрос по обеспечению жителей области качественной питьевой водой – одно из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области», – прокомментировал и.о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергей Лупанский.

Фото: https://gov-murman.ru