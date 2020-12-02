В рамках рекультивации пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» поставлено оборудование комплекса очистных сооружений

30 ноября на место проведения работ по рекультивации пометохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» согласно заключённому договору с производителем поступило оборудование комплекса очистных сооружений БИОГАРД: бак-шламонакопитель в комплекте с насосным и вспомогательным оборудованием. Данная ёмкость будет использоваться для фильтрации шлама.

Кроме того, производитель оборудования готовит к отправке самое большое сооружение, состоящее из 6 модулей, на котором будет происходить основная очистка сточных вод.

Работы по рекультивации помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» выполняются в рамках муниципального контракта от 15.06.2020 № 99, заключенного между МКУ «ХЭС Кольского района» (заказчик) и АО «ГК «ЕКС» (подрядчик).

Общая стоимость работ в 2020-2022 гг. составляет 461,6 млн рублей.

В течение указанного периода подрядчику предстоит построить ЛЭП до объекта, закупить и смонтировать природоохранное оборудование по очистке и обеззараживанию накопленных отходов на помётохранилище, очистить, обеззаразить и обезвредить более 200 тыс. тонн отходов куриного помёта IV класса опасности, после откачки отходов произвести засыпку образовавшихся котлованов привозным и местным грунтом, осуществить вертикальную планировку и благоустройство территории.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, в процессе проведения работ будет обеспечен экологический мониторинг состояния и изменения параметров окружающей среды на объекте.